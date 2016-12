Mitteleuropa protagonista a Mittelfest 2013

Cividale del Friuli (UD) - E' tutta dedicata alla Mitteleuropa la quarta giornata della 22.ma edizione di Mittelfest, in programma a Cividale del Friuli, lunedì 15 luglio 2013.

A partire dalle poesie di Virgilio Giotti in dialetto triestino, genialmente reinventato il linguaggio di poesia come lo ha definito Claudio Magris e in tedesco. Ne i Colori della sera – die farben des abendes, recital letterario di Massimiliano Borghesi e Gerhard Lehner, drammaturgia di Luigi Reitani in quattro tempi scandito da brevi momenti musicali tratti dalle sinfonie di Gustav Mahler alle 18 nella Chiesa Santa Maria dei Battuti. Giotti è stato uno dei maggiori poeti della Mitteleuropa dei primi anni del secolo scorso, di padre boemo e madre veneta, la sua è una poesia lirico minimalista del crepuscolo.Un progetto del Dipartimento di Lingue e Letterature straniere dell'Università degli studi di Udine a cura di Annalisa Cosentino e Luigi Reitani.

Saranno le atmosfere viennesi di fine Ottocento a fare da sfondo alla commedia teatrale con musiche d'operetta Un calicetto con Suppè sulle arie del re dell'operetta Franz von Suppè, accompagnate anche dai classici di Johann Strauss e Gaetano Donizetti. Alle 20 nella Chiesa di San Francesco con con Maurizio Soldà, il tenore Andrea Binetti, la soprano Marianna Prizzon al pianoforte Antonella Costantini e voce narrante Rossana Poletti, una produzione Associazione Internazionale dell’Operetta Friuli Venezia Giulia. Un oste e una cameriera servono gli avventori di una affollata osteria. L’oste ha visto passare generazioni di artisti, compositori, pittori nel suo locale, ne conosce i vizi e le virtù, ed è sempre pronto a raccontare aneddoti e storie, pettegolezzi, ma anche ad ascoltare le belle voci che ogni tanto emergono dal grande calderone dei senza possibilità. Tra i clienti c’è un musicista di belle speranze e pochi quattrini.

E per finire la classica ciarda il famoso tango dell'Est. Si racconta che ogni ogni piccolo villaggio della pianura pannonica esiste la táncház, l’edificio riservato ai balli. Dalle 22 piazza Duomo sarà animata dalle musiche dai ritmi lenti e poi incalzanti con lo spettacolo in prima nazionale Csárdás! Il tango dell'Est coreografia e regia Zoltán Zsuráfszky e la Honvéd Dance Theater and Orchestra.



Proseguono intanto a Cividale anche gli incontri pubblici con i protagonisti, domani, lunedì 15 luglio alle 12.00 al Caffè San Marco presentazione dello spettacolo Salome Renaissance con la partecipazione dell’ideatore e regista Marco Maria Tosolini. Presenti anche le protagoniste dell’atteso poemetto-concerto



Cividale del Friuli (UD) - location varie

Lunedì 15 luglio 2013

Il programma

ore 18:00

Chiesa di Santa Maria dei Battuti - Cividale del Friuli (UD)

I colori della sera/Die Farben des Abends

poesie di Virgilio Giotti in triestino e tedesco

letture di Massimiliano Borghesi e Gerhard Lehner, drammaturgia di Luigi Reitani

un progetto del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Udine

a cura di Annalisa Cosentino e Luigi Reitani

coproduzione Associazione Variabile e Mittelfest 2013



Esclusiva Mittelfest

ore 20:00

Chiesa di San Francesco - Cividale del Friuli (UD)

Un calicetto con suppè

commedia teatrale con musiche d’operetta

arie di Franz von Suppè, Jacques Offenbach, Johann Strauss e Gaetano Donizetti

con Maurizio Soldà, attore

Andrea Binetti, tenore

Marianna Prizzon, soprano

al pianoforte Antonella Costantini

Rossana Poletti, narratore

Una produzione Associazione Internazionale dell’Operetta Friuli Venezia Giulia

ore 22:00

Piazza Duomo - Cividale del Friuli (UD)

Csàrdàs! Il tango dell'Est

coreografia e regia Zoltán Zsuráfszky

costumi Zsuzsa Vincze

luci Béla Kovács

suono Boáz Konta

arrangiamenti musicali Péter Árendás, László Rossa, László Kelemen

Honvéd Dance Theater and Orchestra

Éva Gömöri, István Zámbó, Gergő Sánta, danzatori solisti

danzano

János Appelshoffer, István Aranyos, Lilla Bacsó, Dávid Barka, Attila Benedek, Anna Bíró, Ágnes Gréta Blénessy, Barnabás Bordás, László Bozár, Ilka Dajka, Irén Deffend, Anna Endrődi, Brigitta Fehér, Bence Fekete, Zsuzsanna Fekete, Gergely Gyurka, Flórián Hajdú, Sarolta Rege Hajdú, Zsófia Horváth, Sándor Juhász, Zoltán Juhász, Zoltán Kerepesi, Gergely Dávid Kiss, Kata Kurucz, Mariann Lakatos, Dóra Payer, Márk Popovics, Edina Rab, Tünde Rémi, Barnabás Szeverényi, Gábor Takács, Attila Tókos, Attila Tompa, Beatrix Tóth, Melánia Tóth, Gábor Valach, Zsuzsanna Varga

suonano

Attila Csávás (strumenti a fiato), Sándor D. Tóth (viola), Róbert Lieber (contrabbasso), István Papp (I violino), Dániel Szabó (cimbalom), Ádám Takács (II violino)

produzione Honvéd Dance Theater and Orchestra

Prima Nazionale

