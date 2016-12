A Mittelfest 2013 si ricorda il genio di Nijinsky

Cividale del Friuli (UD) - Prosa, musica e danza si intrecciano negli appuntamenti in calendario martedì 16 luglio, a Cividale del Friuli, alla 22.ma edizione di Mittelfest, il festival della Mitteleuropa.

Ancora un omaggio a Pier Paolo Pasolini, in un'esclusiva Mittelfest di PPeP una dramma di Andrea Collavino da un'idea di Luigi Reitani, con Johnny Lodi e Emanuela Carucci Viterbi un progetto che rientra nella collaborazione tra Mittelfest e l'Università di Udine, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere. Le tre “p” stanno a simboleggiare i nomi di Pasolini e Handke che in momenti diversi hanno raccontato la scomparsa delle lucciole. Nel 1975 Pasolini in un suo articolo sul "Corriere della Sera" scriveva delle lucciole e della loro scomparsa come a simboleggiare una mutazione antropologica e culturale della società italiana.

Diceva infatti sia chiaro, ancorché multinazionale, darei l'intera Montedison per una lucciola. Vent'anni dopo lo scrittore carinziano Peter Handke in un suo viaggio in Friuli, in visita anche nei luoghi pasoliniani, decide di riprendere il filo lasciato da Pasolini scrivendo dell'epifania delle lucciole replicando così idealmente al poeta di Casarsa.

La presentazione dell’intero progetto realizzato quest’anno al festival in collaborazione con l'Università di Udine, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, sarà al centro dell’appuntamento quotidiano con i Mittelincontri: alle 12 al Caffè San Marco presenti i curatori Luigi Reitani e Annamaria Cosentino.



La principessa danzatrice e ammaliatrice narrata nei vangeli, rivive nel poema erotico, Salome renaissance, in prima assoluta, di Marco Maria Tosolini, suoi anche il testo e la drammaturgia con musiche di Giulia d'Andrea. Nello spettacolo, che andrà in scena alle 20.30 al teatro Ristori, il regista ha voluto offrire al personaggio biblico la possibilità di raccontare la propria versione della scabrosa vicenda. Diviso in sette parti tra musica e danza, con Eleonora Montagnana (violino), Astrid Donati (viola), Laura Bisceglia (violoncello), Luisa Casini (percussione), Chiara Catalano (pianoforte) Francesca D’Alonzo, danza e Cristina Pedetta , voce recitante, in una raffinata suite musicale, le musiciste del quintetto d'archi, con gesti e tempi diversi solleveranno i loro “veli”. I costumi sono di Sonia Dorigo e Ires di Trieste. La maschera usata in scena è realizzata in collaborazione con il Centro di Salute Mentale di Udine.

Una co produzione Associazione “Musicologi” Centro Studi AuraLexis e Mittelfest.

A chiudere ancora la danza con una selezione di balletti a ricordare il genio di Vaslav Nijinsky in Serata Nijinsky alle 22 al Chiostro di San Francesco su coreografie di Raphael Bianco e Susanna Egri. In programma tre balletti tratti da Jeux su musiche di Debussy, Le Sacre di Stravinsky e Labirinto d'ombre di Ravel. Uno spettacolo ideato per celebrare la luminosa parabola dei Balletti Russi di Sergej Diaghilev e il grande ballerino e coreografo Vaslav Nijinsky nel centenario di alcuni suoi capolavori quali proprio Jeux.

ore 18:00



Chiesa di Santa Maria dei Battuti

PPeP

dialogo immaginario tra Pier Paolo Pasolini e Peter Handke sulla scomparsa delle lucciole

drammaturgia Andrea Collavino, da un’idea di Luigi Reitani

con Riccardo Maranzana e Emanuele Carucci Viterbi

un progetto del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Udine

a cura di Annalisa Cosentino e Luigi Reitani

Una coproduzione Associazione Variabile e Mittelfest 2013

Esclusiva Mittelfest

ore 20:30

Teatro Ristori

Salome Renaissance

poema erotico di Marco Maria Tosolini

testo, drammaturgia e regia Marco Maria Tosolini

musiche Giulia D’Andrea

Eleonora Montagnana (violino), Astrid Donati (viola), Laura Bisceglia (violoncello), Luisa Casini (percussione), Chiara Catalano (pianoforte)

Francesca D’Alonzo, danza

Cristina Pedetta, voce recitante

videocomposizioni Annalisa Metus

dipinti in video Laura Fonovich

gioielli di scena Daniele Agnoletti

abiti di scena Laboratorio IRES*

aiuto regia e impianto scenografico Sonia Dorigo

theatral coach Cristina Pedetta

coproduzione Associazione “Musicologi”, Centro Studi AuraLexis e Mittelfest 2013



Prima Assoluta

ore 22:00

Chiostro San Francesco

Serata Nijinsky

coreografie Raphael Bianco, Susanna Egri

elementi scenici Raphael Bianco, Ivano Coviello

costumi Loredana Capogreco

disegno luci Enzo Galia

Compagnia EgriBiancoDanza/ Direzione Artistica Susanna Egri

con il supporto del MIBAC

Jeux

musica Claude Debussy; coreografia Susanna Egri (1979)

Le Sacre (Il Sacrificio)

musica Igor Stravinsky; coreografia Raphael Bianco (2010)

Labirinto d’ombre

musica Maurice Ravel; coreografia Raphael Bianco (2008)

