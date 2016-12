Brian May in concerto a Grado

Grado (GO) - Martedì 16 luglio 2013, la rassegna Grado Festival Ospiti d’Autore 2013, ospita nella scenografica e suggestiva cornice naturale offerta dalla Diga Nazario Sauro l'unica tappa nel Nord Est del Born Free Tour 2013 del chitarrista dei Queen, Brian May, nell'occasione accompagnato dalla vocalist Kerry Ellis.

Brian May si colloca nella rosa dei chitarristi più virtuosi della storia del rock. Quella stessa storia che ha contribuito a creare, legando indissolubilmente il suo nome alla figura dei Queen. Per questa storica band ha firmato alcuni tra i suoi successi immortali, tra cui le splendide e suggestive We Will Rock You, Who Wants To Live Forever e I Want It All. Fonte d’ispirazione per numerosi musicisti, Brian May è dotato di un talento compositivo sensazionale che lo ha portato alla creazione di numerosi e apprezzati progetti da solista. Nella sua lunga carriera ha collaborato con artisti di fama internazionale, tra cui figurano Tommy Iommi dei Black Sabbath e Zucchero.

Tra le sue ultime apparizioni nel nostro paese quella al Festival di Sanremo 2012. In quest’ occasione si è esibito con Kerry Ellis e la concorrente Irene Fornaciari, accompagnando le loro voci con la sua inseparabile Red Special. Per questa sua ultima avventura si è avvalso proprio della collaborazione di Kerry Ellis, raffinata attrice e cantante inglese. Definita come la First Lady dei musical del West End, per le sue brillanti interpretazioni a Londra e Broadway, quest’artista ha partecipato a successi come We Will Rock You, Les Misérables e Wicked. Inoltre, da sempre appassionata di musica, ha inciso con il chitarrista dei Queen i suoi due album Wicked in Rock e Anthems, a dimostrazione della sua grande poliedricità artistica.

Pensato per un pubblico quanto mai eterogeneo sia per provenienza che per gusto musicale e fascia d’età, il Grado Festival Ospiti d’Autore è stato inserito anche nel programma di “Music&Live”, l’eccezionale promozione realizzata dall’Agenzia TurismoFVG che abbinando la musica al turismo e permette, a chi soggiorna in Friuli Venezia Giulia, di ricevere il biglietto in omaggio (per info: www.musicandlive.it).



Grado Festival Ospiti d’Autore 2013 – 6°edizione

Martedì 16 luglio 2013, ore 21.30

Diga Nazario Sauro - Grado (GO)

Brian May & Kerry Ellis - Born Free Tour 2013

Biglietti: tutto esaurito

Evento organizzato daAzalea Promotion in collaborazione con il Comune di Grado, la Regione Friuli Venezia Giulia e l’Agenzia TurismoFVG

Info: Azalea Promotion

Tel. 0431510393

info@azalea.it

www.azalea.it

www.gradofestival.it