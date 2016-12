La tromba di Tom Harrell chiude il Bassano Jazz Festival 2013

Bassano del Grappa (VI) - Sabato 20 luglio, il Castello degli Ezzelini di Bassano ospita l'ultima giornata del Bassano Jazz Festival 2013 con uno dei più grandi trombettisti dela jazz internazionale, Tom Harrell accompagnato dal suo quintetto.

Tom Harrell, trombettista e compositore americano, nasce nel 1946 in Illinois, trasferendosi ben presto nella zona della Baia di San Francisco. Suona la tromba sin dall’età di otto anni, mostrando una straordinaria precocità, anche nell’improvvisazione, “dove sembrava non ci fossero regole”, e sin dai 13 anni suona professionalmente jazz in gruppi della Bay area, in jam sessions con Dewey Redman e Eddie Henderson.

Nel 1969 si laurea a Stanford con una tesi in composizione musicale e continua gli studi di arrangiamento e orchestrazione. Il periodo successivo è artisticamente fertile: viene ingaggiato dapprima da Woody Herman (1970-71) e quindi da Horace Silver (1973-77), con il quale approfondisce l’approccio ritmico alle composizioni.

Dopo avere lasciato Silver nel 1977 si stabilisce a NYC, dove lavora con Gerry Mulligan, Bill Evans, Mel Lewis, Charlie Haden e Lee Konitz. E nel 1983 inizia un lungo sodalizio con Phil Woods, nel cui quintetto rimarrà sino al 1989. Dal 1990 é alla guida di proprie formazioni e realizza 12 registrazioni a proprio nome.

Le sue composizioni sono state eseguite da altri musicisti quali Kenny Barron, Jim Hall e Joe Lovano, e le sue composizioni orchestrali dalle maggiori Orchestre jazz, come la Vanguard Jazz Orchestra. Il magazine “Newsweek” lo ha definito “Il maestro della melodia”; “Down Beat”, la principale rivista americana di jazz, lo elegge tra le migliori trombe, ininterrottamente, dal 1977, e dal 1995 anche tra i migliori compositori; i suoi dischi hanno vinto per tre volte i premi della critica della rivista “Jazztimes”; “The art of rhythm” è stato eletto miglior disco jazz del 1998 dalla rivista “Entertainment weekly”.

Il sassofonista Joe Lovano ha detto di lui: Tom non suona solo le note giuste, lui diventa ogni nota che suona. E' per questo che chi assiste ad un suo concerto ha la chiara riprova che la musica è davvero qualcosa di straordinario.

​Operaestate Festival Veneto 2013 - Bassano Jazz Festival 2013

Sabato 20 luglio 2013, ore 21:20

Castello degli Ezzelini, Piazza Castello - Bassano del Grappa (VI)

Tom Harrell Quintet in concerto

Tom Harrell, tromba e filicorno

Wayne Escoffery, sax

Danny Grissett, piano

UgonnaOkegwo, contrabbasso

Johnathan Blake, batteria



Biglietti: € 15,00

In caso di maltempo il concerto si terrà al Teatro Remondini

Info: Biglietteria Operaestate

Tel. 0424 524214

0424 519811

operaestate@comune.bassano.vi.it

www.operaestate.it