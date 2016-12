Musica e danza nel weekend del festival Lo spirito della musica di Venezia

VENEZIA - Il festival Lo spirito della musica di Venezia 2013 prosegue nel weekend del Redentore con sei appuntamenti di danza, musica sinfonica e musica da camera antica e novecentesca in alcuni dei piùsuggestivi luoghi della musica della città.

Venerdì 19 luglio 2013 alle 18.00 inizierà alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice un ciclo di quattro concerti dedicati alla cultura musicale veneziana del Novecento attraverso musiche tratte dagli archivi dell’Istituto per la Musica della Fondazione Giorgio Cini. Dedicato alla memoria di Giovanni Morelli, dal 1985 al 2011 direttore dell’Istituto, il ciclo verterà su brani di Nino Rota, Gino Gorini, Giacomo Manzoni, Alfredo Casella e Gian Francesco Malipiero, i cui fondi sono stati acquisiti dalla Fondazione Cini con l’intento di valorizzarli tanto sul piano critico che su quello esecutivo. Il primo dei quattro concerti, dal titolo Viole a San Giorgio, vedrà il violista Morgan O’Shaughnessey e il pianista Jakub Tchorzewski, curatore dell’intero progetto, impegnati nell’esecuzione della Sonata in re di Nino Rota, del 1945, e della Sonata per viola e pianoforte di Gino Gorini, ultimata nel 1974, accostate alla Sonata op. 120 n. 1 di Johannes Brahms (1894) e all’Élégie per viola sola di Igor Stravinskij (1944). Gli altri tre concerti del ciclo, sempre alle Sale Apollinee, si terranno mercoledì 24, venerdì 26 e domenica 28 luglio.

Secondo appuntamento di venerdì 19 luglio sarà, alle 19.30 nella Sala superiore della Scuola Grande di San Rocco, il concerto Tutte frottole! del quartetto vocale e dell’ensemble strumentale Ring Around, dedicato alla letteratura vocale-strumentale profana dell’Italia rinascimentale, e principalmente al ricco e vario repertorio delle frottole che, per la loro popolarità, furono tra le primissime opere musicali ad essere stampate, in particolare dall’editore Ottaviano Petrucci attivo a Venezia all’inizio del Cinquecento.

Alle 21.30 il Cortile di Palazzo Ducale accoglierà il secondo grande evento del festival dedicato al bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi: la Messa da Requiem diretta, come l’Otello andato in scena questa settimana, da Myung-Whun Chung. Solisti il soprano Carmela Remigio, il mezzosoprano Daniela Barcellona, il tenore Fabio Sartori e il basso Vitalij Kowaljow; Orchestra e Coro del Teatro La Fenice e Coro dell’Arena di Verona, maestri del coro Claudio Marino Moretti e Armando Tasso.

A Myung-Whun Chung sarà consegnato, sabato 20 luglio alle ore 12.00 alle Sale Apollinee, il Premio Una vita nella musica 2013, il prestigioso riconoscimento fondato nel 1979 da Bruno Tosi e giunto quest’anno alla sua ventiseiesima edizione. Organizzato da quest’anno dalla Fondazione Teatro La Fenice, il Premio sarà per la prima volta affiancato da un secondo riconoscimento, il Premio Una vita nella musica Giovani, assegnato quest’anno al pianista Herbert Schuch, al compositore Jörg Widmann e al musicologo Marco Targa.

Dopo la notte del Redentore, domenica 21 luglio alle 17.00 il festival proseguirà con un secondo concerto dell’ensemble Ring Around, dedicato questa volta alla musica sacra e ospitato nella splendida Chiesa di San Moisè: in programma la trecentesca Messe de Notre Dame del grande maestro fiammingo Guillaume de Machaut, prima messa polifonica riconducibile integralmente ad un unico autore, che offre la possibilità di capire come potesse essere una celebrazione liturgica nel Medioevo.

La grande danza concluderà in gloria gli appuntamenti del weekend, con un Gala internazionale domenica 21 luglio alle ore 20.00 al Teatro La Fenice, che avrà come protagonisti i migliori giovani talenti diplomati presso le maggiori accademie, tra cui l’Académie Princesse Grace di Monte-Carlo, l’Accademia del Teatro alla Scala, la John Cranko Schule di Stoccarda, l’Accademia Vaganova di San Pietroburgo, la Scuola del Balletto di Toscana, l’École de Danse dell’Opéra di Parigi, l’Escuela de Arte de Bayamo (Cuba) e l’English National Ballet School di Londra. I giovani interpreti, in molti casi già ingaggiati in compagnie di primo piano quali Balletto di Zurigo, Bayerisches Staatsballett, Het Nationale Ballett di Amsterdam, Stuttgarter Ballett, Balletto del Teatro Mariinskij, Ballet de l’Opéra de Paris, Danza Contemporánea de Cuba, English National Ballet, danzeranno una serie di brani del repertorio classico e contemporaneo, veri banchi di prova del loro virtuosismo tecnico e della loro sensibilità artistica, con coreografie di Filippo Taglioni (La Sylphide nella ricostruzione di Pierre Lacotte), Jules Perrot (Giselle nella revisione di Petipa), Marius Petipa (La bella addormentata, Don Chisciotte nella revisione di Aleksandr Gorskij), Michail Fokin (Lamorte del cigno), Agrippina Vaganova (Diana e Atteone), Nikolaj Zubkovskij (le Variazioni dell’idolo d’oro dalla Baiadera), Rudolf Nureev (Il lago dei cigni), fino ai contemporanei Rolando D’Alesio (Come neve al sole), Eugenio Scigliano (Dust), Surimu Fukushi (Un truc là qui claque) e George Céspedes (Deep in, in prima assoluta). La serata godrà del sostegno del Console Onorario del Principato di Monaco a Venezia.



Venerdì 19 luglio 2013

ore 18.00

Sale Apollinee del Teatro La Fenice

Viole a San Giorgio

Morgan O’Shaughnessey, violino e il pianista

Jakub Tchorzewski, pianoforte

eseguono

Nino Rota, Sonata in re di

Gino Gorini, Sonata per viola e pianoforte

Johannes Brahms, Sonata op. 120 n. 1

Igor Stravinskij, Élégie per viola sola

ore 19.30

Sala superiore della Scuola Grande di San Rocco

Tutte frottole!

Concerto dell’ensemble Ring Around

ore 21.30

Cortile di Palazzo Ducale

L'Orchestra e il Coro del Teatro La Fenice

Myung-Whun Chung, direttore

esegue

Giuseppe Verdi, Messa da Requiem

Domenica 21 luglio 2013

ore 17.00

Chiesa di San Moisè

Concerto dell’ensemble Ring Around

ore 20.00

Teatro La Fenice

Gala internazionale di danza

Un truc là qui claque

coreografia di Surimu Fukushi

musica di Hugues Le Bars

interprete Surimu Fukushi

La bella addormentata: pas de deux atto III

coreografia di Marius Petipa

musica di Pëtr Il’ič Čajkovskij

interpreti Paola Giovenzana, Edoardo Caporaletti

Come neve al sole

coreografia di Rolando D’Alesio

musica di Peter Schindler

interpreti Agnes Mei Su, Marti Fernandez Paixa

Giselle: pas de deux atto II

coreografia di Jules Perrot e Marius Petipa

musica di Adolphe Adam

interpreti Alisa Sodaleva, Evgenij Konovalov

Dust

coreografia di Eugenio Scigliano

musica di Fryderyk Chopin

interpreti Laura Massetti, Lucia Zimmardi, Mirko De Campi, Luigi Iannone

Il lago dei cigni: pas de deux atto III

coreografia di Rudolf Nureev

musica di Pëtr Il’ič Čajkovskij

interpreti Sae Eun Park, Alexandre Gasse

Variazione dal pas de deux Diana e Atteone

coreografia di Agrippina Vaganova

musica di Riccardo Drigo

interprete Surimu Fukushi

La Sylphide: pas de deux atto I

coreografia di Pierre Lacotte da Filippo Taglioni

musica di Jean-Madeleine Schneitzhoeffer

interpreti Sae Eun Park, Alexandre Gasse

La baiadera: Variazioni dell’idolo d’oro

coreografia di Nikolaj Zubkovskij

musica di Ludwig Minkus

interprete Evgenij Konovalov

Deep in

coreografia di George Enrique Céspedes Aguilera

musica di Nacional Electrónica e Autechre

prima esecuzione assoluta

interpreti Jorge Adriel Ramírez Guerra, Niosbel Osmar González Rubio

La morte del cigno

coreografia di Michail Fokin

musica di Camille Saint-Saëns

interprete Alisa Sodaleva

Don Chisciotte: pas de deux atto III

coreografia di Marius Petipa e Aleksandr Gorskij

musica di Ludwig Minkus

interpreti Nancy Osbaldeston, Guilherme Henrique Duarte de Menezes

con il sostegno del Consolato Onorario del Principato di Monaco a Venezia

Lo spirito della musica di Venezia è ideato e curato dalla Fondazione Teatro La Fenice in collaborazione con la Regione del Veneto, il Comune di Venezia e la Camera di Commercio di Venezia, con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

