I primi ballerini del Royal Ballet di Londra a Verona

VERONA - Martedì 23 luglio, l'Estate Teatrale Veronese 2013 propone al Teatro Romano di Verona, in esclusiva nazionale un gala speciale con i primi ballerini del prestigioso Royal Ballet di Londra. Si tratta di un grande avvenimento, di un gala ideato appositamente per il palcoscenico del Teatro Romano in occasione dell’addio alle scene di Mara Galeazzi, da dieci anni prima ballerina del Royal Ballet.

Dopo il diploma alla scuola di ballo del Teatro alla Scala di Milano, Mara Galeazzi era entrata nel Royal Ballet nel 1992. Qui, dopo appena quattro mesi, Glen Tetley l’aveva scelta come protagonista del balletto La ronde. Nella celebre compagnia inglese ha interpretato, nel corso degli anni, importanti ruoli da protagonista (tra questi anche Giselle) e ha fatto dell'Uccello di fuoco una sorta di cavallo di battaglia. Numerose anche le sue apparizioni come guest star: tra i teatri dove è stata ospite, l'Opéra di Parigi, il Metropolitan di New York, il Bolscioi di Mosca, il Teatro dell’Opera di Stoccarda, la Bukyo Civic Hall di Tokyio e il Teatro dell'Opera di Roma.

Oggi, all’età di quarant’anni, Mara Galeazzi dà l’addio alle scene con tre gala speciali: uno a Londra, uno a Montecarlo e uno al Teatro Romano di Verona.

Accanto a lei gli altri primi ballerini del Royal Ballet: Lauren Cuthbertson, Sarah Lamb, Marianela Nuñez, Gary Avis, Steven McRae, Thiago Soares ed Edward Watson. Interpretano coreografie di Kenneth MacMillan, Frederick Ashton, Jonathan Watkins, Alastair Marriott, Michel Fokine, Wayne McGregor e Agrippina Vaganova.

Estate Teatrale Veronese 2013

Martedì 23 luglio 2013, ore 21:15

Teatro Romano, Regaste Redentore 2 - VERONA

Gala con i primi ballerini del Royal Ballet di Londra

coreografie di Kenneth MacMillan, Frederick Ashton, Jonathan Watkins, Alastair Marriott, Michel Fokine, Wayne McGregor, Agrippina Vaganova

danzatori: Mara Galeazzi, Lauren Cuthbertson, Sarah Lamb, Marianela Nuñez, Gary Avis, Steven McRae, Thiago Soares, Edward Watson

esclusiva nazionale

