Riccardo III con Massimo Ranieri in prima nazionale a Verona

VERONA - Il grande Massimo Ranieri è il protagonista, e regista, della terza proposta del 65° Festival Shakespeariano vestendo i panni di Riccardo III, in prima nazionale, dal 17 al 20 luglio 2013, al Teatro Romano di Verona. Le musiche originali sono composte da Ennio Morricone e la traduzione e l’adattamento sono di Masolino d’Amico.

Shakespeare, restando fedele ai racconti storici secondo i quali Riccardo III era fisicamente deforme (come confermato dal recente ritrovamento dello scheletro), fa di questo re un mostro ma anche un uomo dal fascino irresistibile e dall’energia travolgente che riesce a portare a termine i suoi progetti di potere.

Accanto a Massimo Ranieri saranno in scena, tra gli altri, Paolo Lorimer, Carla Cassola, Margherita Di Rauso, Giulio Forges Davanzati e Federica Vincenti. Lo spettacolo è presentato da Ghione Produzioni.

Estate Teatrale Veronese 2013 - 65° Festival Shakespeariano

Dal 17 al 20 luglio 2013, ore 21.15

Teatro Romano, Regaste Redentore 2 - VERONA

Riccardo III

di William Shakespeare

con Massimo Ranieri

musiche Ennio Morricone

traduzione e adattament

o Masolino d'Amico

regia Massimo Ranieri

Lo spettacolo è presentato da Ghione Produzioni.

prima nazionale

fuoriTeatro dentro la biblioteca | incontrando gli artisti

venerdì 19 luglio, alle 17.45

Massimo Ranieri e la compagnia si raccontano al pubblico

Biglietti: platea numerata € 28,00 platea ridotta over 65 e under 26 € 20,00 gradinata € 18,00 gradinata ridotta € 15,00 speciale gradinata over 65 e under 26 € 10,00

Info: Estate Teatrale Veronese - Comune di Verona

Tel. 045 8077201

spettacolo@comune.verona.it

www.estateteatraleveronese.it