Undici spettacoli in tre giorni a Marionette & Burattini nelle Valli del Natisone 2013

UDINE – Marionette e Burattini nelle Valli del Natisone - Lutkovni Festival V Nadiških Dolinah festeggia quest’anno la sua 20^ edizione con undici proposte spettacolari in tre giorni, da venerdì 19 a domenica 21 luglio 2013.

Accanto alla produzione Cta L’oca dalla piume d’oro, tratta dal repertorio di fiabe tradizionali italiane, e accanto al cartellone degli spettacoli che propone un excursus nelle eccellenze del Teatro di Figura italiano – con beniamini del pubblico ‘di baracca e burattini’ come gli artisti Gino Balestrino (Genova), Gianni Franceschini (Verona), Alberto De Bastiani (Vittorio Veneto) - prende il via quest’anno Storie nelle Valli: un ciclo di tre racconti accompagnati da immagini e proiezioni, tratti da Dino Buzzati, Ovidio e Štěpán Zavřel – spiegano i curatori del festival, Caruzzi e Piaggio - Sarà l’occasione per mettere in scena un primo percorso di Storie con Figure, coniugando racconto e teatro d’animazione in un magico scenario nel cuore delle Valli del Natisone. Fiore all’occhiello del week end di Figure sarà l’omaggio a un protagonista fra i più amati del festival: Gigio Brunello, vincitore negli anni passati di ben due premi ‘Marionetta d’oro’. Questa volta sarà festeggiato nel ruolo di drammaturgo e regista di due nuovi spettacoli, “Il miracolo della mula”, nella produzione della compagnia umbra Laborincolo, premio Eolo 2013, e Festa di compleanno, una pièce dell’artista veneto Paolo Rech. Il festival è realizzato in collaborazione con i Comuni di San Pietro al Natisone, Drenchia, Grimacco, San Leonardo, Pulfero, Stregna, Savogna, Torreano, Prepotto.

Si parte venerdì 19 luglio, alle 16.30 a Masseris (Savogna), con i pupazzi di Dante Cigarini e la pièce Dante il ventriloquo che mette in scena i pregi, i difetti, le aspirazioni e le debolezze degli esseri umani utilizzando le tecniche dei muppets. Seguirà un divertente workshop per tutto il pubblico.

Sempre venerdì, alle 20 a Togliano (Torreano) il testimone passerà all’artista Gianni Franceschini di scena ne L’airone e il grande fiume, una metafora del rito d’iniziazione che accompagna il ragazzo verso la maturità. E alle 21.30, a Oculis (San Pietro) la prima tappa delle “Storie nelle Valli”, racconti con immagini a cura di Antonella Caruzzi, su allestimento e immagini di Stefano Podrecca, audio e proiezioni di Daniele Licalsi. L’attrice Serena Di Blasio dà voce al racconto biblico de “La Creazione” di Dino Buzzati, fra ironia e immaginazione. Sabato 20 luglio, alle 16.30 a Paciuch (Drenchia) riflettori sulla produzione CTA L’oca dalle piume d’oro, liberamente tratta da una delle fiabe italiane trascritte da Italo Calvino su testo e regia di Antonella Caruzzi, affidata in scena all’attrice Serena Di Blasio, con oggetti di Maria de Fornasari, e allestimento di Stefano Podrecca. Alle 18, a Clastra (San Leonardo) è di scena il burattinaio Alberto De Bastiani, con “Fortunato e i tre capelli d’oro dell’orco”. Alle 20 a Grimacco Superiore spazio all’artista Gino Balestrino con Le stagioni, un viaggio nella vita del burattino Bi, alle prese con i misteri della nascita e della fanciullezza, dell’amore e della maturità, della conoscenza di sé e della fine delle cose. Infine alle 21.30 appuntamento con la seconda proposta delle Storie nelle Valli, dedicato a L’ultimo albero, liberamente tratto da una favola di Štěpán Zavřel, con Duska Kovacevich.

Domenica 21 luglio, si parte alle 16.30 a Bordon (Prepotto) con Diavoli e fiori commedia per burattini di e con Michele Polo. Alle 18 a Tribil Inferiore (Stregna) l’omaggio al ‘drammaturgo e regista’ Gigio Brunello con Festa di compleanno, partitura per burattini interpretata dall’artista Paolo Rech con il bassista Nelso Salton. Seconda tappa dell’omaggio alle 20 a Biacis (Pulfero) con Il miracolo della mula, affidato in scena a Marco Lucci, e gran finale con la terza Storia nelle Valli, La favola di Alcione, dalle Metamorfosi di Ovidio con Katiuscia Bonato e Adriana Vasques, E’ la storia di Alcione, figlia di Eolo re dei venti, e del suo sposo Ceice.

Venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 luglio 2013

Valli del Natisone (UD) - location varie

Marionette e Burattini nelle Valli del Natisone - Lutkovni Festival V Nadiških Dolinah - 20^ edizione

Il programma

venerdì 19 luglio

ore 18.00

Masseris/Mašera (Savogna/Sauodnja)

Dante il ventriloquo

di e con Dante Cigarini

ore 20.00

Togliano (Torreano/Tauarjana)

L’airone e il grande fiume

di e con Gianni Franceschini e Marco Remondini al violoncello

ore 21.30

Oculis/Nokula (San Pietro/Špietar)

Storie nelle Valli

racconti con immagini a cura di Antonella Caruzzi, allestimento e immagini di Stefano Podrecca, audio e proiezioni Daniele Licalsi

La creazione

di Dino Buzzati

con Serena Di Blasio

sabato 20 luglio

ore 16.30

Paciuch/Pacuh (Drenchia/Drenka)

L’oca dalle piume d'oro

liberamente tratto da una delle fiabe italiane trascritte da italo Calvino. Testo e regia di Antonella Caruzzi, oggetti di scena di Maria De Fornasari, allestimento di Stefano Podrecca

con Serena Di Blasio

ore 18.00



Clastra/Hlasta (San Leonardo/Svet Lienart)

Fortunato e i tre capelli d’oro dell’orco

di e con Alberto De Bastiani

musiche dal vivo di Paolo Forte, scenografia e figure di Jimmy Davies

ore 20.00

Grimacco superiore/ Velik Garmak (Grimacco/Garmak)

Le stagioni

di e con Gino Balestrino

scene di Serena Giordano, scenotecnica di Giorgio Gabrielli e Annamaria Rostagny, effetti sonori e mixaggi di Paolo Repetto, regia di Maria Carla Garbarino

ore 21.30

Oculis/Nokula (San Pietro/Špietar)

Storie nelle Valli

racconti con immagini a cura di Antonella Caruzzi, allestimento e immagini di Stefano Podrecca, audio e proiezioni Daniele Licalsi

L’ultimo albero

liberamente tratto da una favola di Štěpán Zavřel

con Duska Kovacevich

domenica 21 luglio

ore 16.30

Bordon/Bordoni (Prepotto/Prapotno)

Diavoli & fiori

di Michele Polo e Serena Di Blasio

regia di Serena Di Blasio, scene di Michele Bazzana, fiori di Suomi Vinzi, costumi di Mariolina Federico, musiche di Alan Malusà Magno, immagini di Michele Trainiti

con Michele Polo

ore 18.00

Tribil Inferiore/ Dolenji Tarbij (Stregna/Sriednje)

Festa di compleanno,

di Gigio Brunello

con Paolo Rech (burattini) e Nelso Salton (contrabbasso)

ore 20.00

Biacis/Bijača (Pulfero/Podbuniesac)

Il miracolo della mula

ideazione di Gigio Brunello e Marco Lucci

testo di Gigio Brunello

musiche di Charles Trenet e Gigio Brunello, burattini di Marco Lucci, scenografia di Eva Hausegger, costumi di Laura Bartolomei, regia di Gigio Brunello

con Marco Lucci

ore 21.30



Oculis/Nokula (San Pietro/Špietar)

Storie nelle Valli

racconti con immagini a cura di Antonella Caruzzi, allestimento e immagini di Stefano Podrecca, audio e proiezioni Daniele Licalsi

La favola di Alcione

dalle Metamorfosi di Ovidio

con Katiuscia Bonato



Ingresso libero

Info: CTA Gorizia

tel 0481.537280

cell. +39 335 1753049

www.ctagorizia.it