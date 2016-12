A Cividale del Friuli la settima giornata di Mittelfest 2013

Cividale del Friuli (UD) - Particolarmente fitto il calendario di giovedì 18 luglio a Mittelfest 2013: il festival della Mitteleuropa riserva per la settima giornata di festival un ampio ventaglio di appuntamenti tra musica, poesia e prosa.

Si comincia alle 18.00 con l’omaggio al poeta boemo Karel Hynek Mácha, in un'esclusiva Mittelfest di Maggio Boemo da Maggio, opera della quale è finalmente disponibile una moderna traduzione italiana grazie ad Alessandra Mura. Karel Hynek Mácha è uno scrittore tra i più insigni dell'intero romanticismo europeo: un interprete sensibilissimo delle inquietudini del suo tempo, e dunque intrinsecamente moderno.

Gli dà voce Gilberto Scaramuzzo, autore anche della drammaturgia musicale della serata, che ispira i passi di danza di Mattia Mantellato, lo spettacolo, su un’idea di Luigi Reitani, rientra nella collaborazione con l'Università di Udine.

Ritorno al passato con le musiche di Teho Teardo alla chitarra baritona ed elettronica e Martina Bertoni al violoncello nello spettacolo Teho Teardo - Music for a wilder mann. L’artista, di origine friulana e noto nel panorama musicale internazionale per le numerose e fortunate colonne sonore (Diaz Diaz, Il divo, La ragazza del lago) proporrà il suo album del 2013, che racconta dell’essere selvaggi, dei riti di passaggio, del ciclo della vita e delle stagioni, in uno stretto rapporto le immagini di Charles Fréger, autore del libro fotografico Wilder Mann.

Ancora un omaggio a Pasolini per Una giovinezza enormemente giovane, spettacolo diretto da Antonio Calenda in prima mondiale a Mittelfest che lo coproduce con il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Protagonista dello spettacolo è Roberto Herlitzka, recentemente insignito del Nastro d’Argento alla carriera, riconoscimento che si aggiunge ai numerosi premi ottenuti nella sua lunga attività artistica tra cinema e teatro, in assoluto uno degli interpreti di più intenso e misterioso spessore drammatico della scena italiana, un attore che già nell’aspetto evoca l’appartenenza al mondo pasoliniano. Il testo originale è firmato da Gianni Borgna e direttamente ispirato alle opere di Pasolini, che personalmente conosceva. E proprio dalla sua morte – sempre rimasta oscura – Antonio Calenda trae ispirazione per l’incipit dello spettacolo: una musica, un colpo nel buio, un corpo a terra. Un’immagine forte da cui il protagonista avvia il propio monologare: come se Pasolini stesso fosse testimone della propria fine.

Il jazzista di fama internazionale Glauco Venier sarà sul palco del Parco Europa Unita di Cervignano per lo spettacolo Glauco Venier: Frank Zappa & Tom Waits assieme agli studenti del dipartimento jazz del Conservatorio “Tomadini” di Udine. Diviso in due parti, il concerto prevede uno sgargiante progetto che impegna i giovani esecutori sui concetti più cari alla musica di Frank Zappa, che spazia da un’atonalità asimmetrica alle sgargianti armonie del doo-wop, seguito da un personale tributo di Venier e del suo quartetto a Tom Waits.

Appuntamento alle 22.00 in Piazza Duomo con il Gran Gala gitano con i virtuosi del Roma Hungaricum State Ensemble che si esibiranno nel singolare concerto di gypsy music. La musica gitana, per le sue particolari caratteristiche di stile e orchestrazione, viene considerata un prezioso tassello del patrimonio nazionale ungherese e in più larga misura di quello europeo e, nei musicisti del Roma Hungaricum Ensemble, ha trovato degli esecutori speciali.

Chiuderà la serata alle 23.00 al Chiostro di San Francesco lo spettacolo di danza Giuditta e Oloferne della coreografa Simona Bucci. L’immaginario dei più grandi pittori, tra cui Mantegna e Caravaggio, è stato spesso colpito dalla drammatica vicenda di Giuditta, eroina biblica dell’Antico Testamento che per salvare il proprio popolo non esita a mozzare la testa al tiranno Oloferne. Per Simona Bucci, Giuditta diventa così un “simbolo del possibile”.



Proseguono anche i Mittelincontri oggi alle 12 al Caffè San Marco presentazione della collaborazione con i Conservatori regionali. Presenti il vicedirettore del Conservatorio Tomadini Franco Calabretto e il delegato del direttore del Conservatorio Tartini di Trieste Roberto Turrin, coordinatore produzione artistica. Inoltre, presentazione della sezione musical cinematorgrafica Ritorno al Futuro: presente Claudio Mansutti per la FVG Mitteleuropa Orchestra



Mittelfest 2013 - Microcosmi

Giovedì 18 luglio 2013

Il programma

ore 18:00

Chiesa di Santa Maria dei Battuti - Cividale del Friuli (UD)

Maggio boemo

da Maggio di Karel Hynek Mácha

traduzione di Alessandra Mura.

lettura e drammaturgia musicale a cura di Gilberto Scaramuzzo

passi di danza Mattia Mantellato

un progetto del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Udine

a cura di Annalisa Cosentino e Luigi Reitani

coproduzione Associazione Variabile e Mittelfest 2013

ore 19:00

Chiesa di San Francesco - Cividale del Friuli (UD)

Teho Teardo - Music For Wilder Man

Teho Teardo, chitarra baritona ed elettronica

Martina Bertoni, violoncello

ore 20:30

Teatro Ristori - Cividale del Friuli (UD)

Una giovinezza enormemente giovane

di Gianni Borgna

ispirato ai testi di Pier Paolo Pasolini

con Roberto Herlitzka

regia Antonio Calenda

scene Paolo Giovanazzi

luci Nino Napoletano

Un produzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con Mittelfest 2013

Prima Assoluta

ore 21:00

Parco Europa Unita - Cervignano del Friuli (UD)

Glauco Venier: Frank Zappa & Tom Waits

Omaggio a Frank Zappa

Ensemble Jazz del Conservatorio “J. Tomadini” di Udine diretto da Glauco Venier

Marzio Tomada (basso elettrico), Vito Paolo Salvatore (basso tuba), Luca Colussi (batteria), Paolo Mestroni (batteria), Giacomo Salvadori (marimba), Francesco Tirelli (vibrafono), Mattia Romano (chitarra), Alessandro Cherici (chitarra), Maria Benedetti (clarinetto), Tania Haunzwickl (clarinetto basso), Stefano Fornasaro (flauti), Emanuele Filippi (pianoforte) Vincenzo Di Francesco (pianoforte, rhodes, sintetizzatori) Alessandro Scolz (pianoforte, rhodes, sintetizzatori) Aimo Scampa (pianoforte, rhodes, sintetizzatori), Stefano De Giorgio (sax baritono), Margherita Crisetig (sax contralto), Ermanno Del Zotto (sax soprano/tenore), Pierpaolo Gregorig (sax tenore), Federico Mansutti (tromba), Federico Biondi (trombone), Max Ravanello (trombone), Cristina Del Negro (voce), Chiara Di Gleria (voce)

Omaggio a Tom Waits

Glauco Venier Quartet

Glauco Venier (pianoforte), Flavio Davanzo (tromba), Alessandro Turchet (contrabbasso), Luca Colussi (batteria)

ore 22:00

Piazza Duomo - Cividale del Friuli (UD)

Gran Gala Gitano

con I virtuosi del Roma Hungaricum State Ensemble

Zoltan Benjamin Baranyi (violino), Zoltan Danyi (violino), Elemer Duka (violoncello), Elemer Farkas (violino), Jozsef Hanko (violino), Tibor Horvath (viola), Janos Johan (violino), Laszlo Kardos (violino), Eva Lazar (violoncello), Károly Oláh (violino), Jozsef Okros (contrabbasso), Laszlo Okros (clarinetto), Jozsef Racz (clarinetto), Norbert Salasovics (violino), Jozsef Sarkozi (violino), Richard Vasko (contrabbasso), Bela Vidak (cimbalom), Tamas Voros (cimbalom)

Roma Hungaricum State Ensemble – Budapest

Ferenc Sarkozi, direttore artistico

ore 23:00

Chiostro San Francesco - Cividale del Friuli (UD)

Giuditta e Oloferne

coreografia Simona Bucci

musica originale Paki Zennaro

scenografia Angelo Linzalata

costumi Massimo Missiroli

disegno Luci Angelo Linzalata

luci Andrea Margarolo

macchinista Francesco Margarolo

con Eleonora Chiocchini, Carmelo Scarcella, Frida Vannini

una coproduzione Compagnia Simona Bucci

con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Dipartimento dello Spettacolo, Regione Toscana

e il sostegno di CCN Roubaix – Centre Chorégraphique National Roubaix Nord-Pas de Calais

Biglietti: presso le biglietterie a Cividale del Friuli in Borgo di Ponte, a Udine presso la biglietteria del Teatro Giovanni da Udine e al Ticket point di Trieste

Info: Mittelfest

tel. 0432730794

info@mittelfest.org

www.mittelfest.org