I Deep Purple in concerto a Majano

Majano (UD) - La 53esima edizione del Festival di Majano, ospita mercoledì 24 luglio 2013, l'attesissimo concerto dei paladini dell'hard rock, i Deep Purple, che presentano in Friuli Venezia Giulia nella loro dimensione live il loro nuovo album.

Dopo due anni di assenza dai palchi, i cinque mostri del rock inglese annunciano il ritorno live con tre date in Italia, organizzate da Barley Arts a Roma, Vigevano e ovviamente Majano all'interno di un nuovo tour mondiale di presentazione della loro ultima fatica discografica, Now What?!, che va ad impreziosire la già lunghissima discografia della band dell’ex leggendario chitarrista Ritchie Blackmore, sostituito egregiamente da un altro campione della chitarra come Steve Morse.

Lo stesso Morse lascia capire che potrebbe essere uno tra gli ultimissimi dischi in studio della band. Gli otto anni che lo separano dall'osannato Rapture of the Deep, hanno permesso alla formazione inglese di attingere a un'infinità di materiale scritto in questo lasso di tempo; sembra dunque naturale aspettarsi un’opera degna dei migliori Deep Purple.

Saliti alla ribalta nei primi anni settanta, assieme ad altri gruppi leggenda come Black Sabbath e Led Zeppelin, i Deep Purple hanno consegnato alla storia album divenuti autentici capolavori, come ad esempio Machine Head del 1972, con al suo interno il brano Smoke on the Water, in assoluto il riff di chitarra più famoso della storia della musica rock. Con questo nuovo album e tour la band torna dunque ad esibirsi da vivo, un’occasione unica per ascoltare una realtà che da sempre unisce un pubblico transgenerazionale, grazie ad un sound che ha saputo mischiare influenze blues, rock, funky, jazz e folk.

Festival di Majano 2013 - 53esima edizione

Mercoledì 24 luglio 2013, ore 21:30

Area Concerti Festival - Majano (UD)

Deep Purple in concerto

Ian Gillan, voce

Steve Morse, chitarra

Roger Glover, basso

Don Airey, tastiere

Ian Paice, batteria

Biglietti: ingresso unico 40 euro più diritti di prevendita disponibili nei punti vendita autorizzati Azalea Promotion e sul circuito online www.ticketone.it.

Info: Azalea Promotion

Tel.: 0431510393

info@azalea.it

http://www.azalea.it

Pro Majano

tel. +39 0432 959060

promajano@libero.it

www.promajano.it