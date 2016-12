La musica protagonista nella giornata di Mittelfest 2013

Cividale del Friuli (UD) - Sarà la musica a fare da filo conduttore venerdì 19 luglio a Mittelfest 2013- Microcosmi, con diversi appuntamenti musicali disseminati lungo i luoghi meno conosciuti di Cividale.

Tra i numerosi appuntamenti musicali, ampio spazio ai Conservatori regionali presenti quest’anno al festival nel percorso Iinnovatori conservatori. Si inizia alle 18 con il Conservatorio di Musica “Tartini” di Trieste nella Chiesa di Santa Maria in Corte con Tetrachord un giovane ma promettente quartetto d'archi che si esibirà su musiche che spaziano tra il Nuovo e il Vecchio Continente dalle composizioni del danese Carl Nielsen e dell’elveticoamericano Sviatoslav Soulima Stravinsky (il figlio di Igor), al più celebre dei brani di Samuel Barber.

Sono passati più di cinquant'anni dalla sua morte ma Marylin Monroe rimane sempre un mito nell'immaginario collettivo e per questo il Festival dedica alla diva di Hollywood uno spettacolo che racconta però il suo lato più oscuro con Marylin mon...amour (18 Chiesa di Santa Maria dei Battuti)è uno spettacolo tutto al femminile: da un’idea di Silvia Giulia Mendola nasce questo testo originale di Cinzia Spanò; sul palco la stessa Mendola con la danzatrice Lara Guidetti. La regia è di Chiara Petruzzelli

La musica del two hand tapping sarà proposta nel concerto dell'acrobatico musicista croato Darko Jurković con le sue Polifonie croate alla Chiesa di San Francesco alle 19 e poi ancora musica alle 20 nella cornice di piazza Duomo con The big Tartini band del Conservatorio triestino diretta da Klaus Gesing che farà rivivere le atmosfere jazz tipiche degli anni Quaranta.

A Cividale si prosegue poi con la danza e lo spettacolo Innesti_il corpo tecnico (ore 22.30 Chiostro di San Francesco), uno spettacolo su coreografie e regia di Marta Bevilacqua prodotto da Arearea.

La musica sarà l'ideale accompagnamento per il film muto Berlin, Die Symphonie Der Groβstadt con la sonorizzazione originale, in prima assoluta, del musicista cividalese Renato Rinaldi. E ancora musica per chiudere questa giornata densa di appuntamenti nella Corte di San Francesco alle 23 con un omaggio ai grandi del jazz americano degli anni Sessanta con il concerto The Quicksilvers dei giovani del Conservatorio triestino.



E per la prima volta quest’anno il Festival della Mitteleuropa sbarca a Cormòns: alle 20.45 al Teatro Comunale un intenso spettacolo di teatro-.danza dedicato alle frontiere reali e virtuali ispirate ad uno dei grandi narratori del Novecento. In Kafka Project, nuova produzione del Dramma italiano di Fiume, l’attrice-mimo di origine olandese Karina Holla si ispira alla narrativa dello scrittore praghese per restituire col movimento il senso del confine fuori e dentro di noi.



Mittelfest 2013 - Microcosmi

Venerdì 19 luglio 2013

Il programma

ore 18:00

Chiesa Santa Maria dei Battuti - Cividale del Friuli (UD)

Marilyn Mon… Amour

da un’idea di Silvia Giulia Mendola

testo di Cinzia Spanò

regia Chiara Petruzzelli

con Silvia Giulia Mendola, attrice

Lara Guidetti, danzatrice

con la collaborazione artistica per la creazione di Vanessa Korn

Una produzione Teatro Franco Parenti in collaborazione con PianoinBilico con il contributo di Casa Orban

ore 18:00

Chiesa Santa Maria in Corte - Cividale del Friuli (UD)

Vecchio e nuovo continente

Quartetto Tetrachord

Paolo Skabar, violino

Matteo Ghione, violino

Jacopo Toso, viola

Francesco Pinosa, violoncello

Programma

Carl Nielsen, Quartetto No. 1 op. 13 in sol minore

Samuel Barber, Quartetto per archi op. 11 in si minore

Soulima Stravinsky, Allegro dal Quartetto per archi No. 1

ore 19:00

Polifonie croate: Darko Jurkovic

concerto solistico per due chitarre

ore 20:45

Teatro Comunale - Cormòns (GO)

Kafka Project: Frontiere/Granice/Meje/Grens/Borders

di Karina Holla

testo, regia e movimenti scenici Karina Holla

coautore e assistente Henk Van Riemsdijk

scene Anton T. Plešić

costumi Manuela Paladin

musiche Stanko Juzbašić

luci Predrag Potočnjak

direttrice di scena Lili Švrljuga

con

Elena Brumini, Rosanna Bubola, Ivna Bruck, Tomas Kutinjac, Miriam Monica, Giuseppe Nicodemo, Mirko Soldano, Andrea Tich

Produzione Dramma Italiano -Talijanska Drama del Teatro Nazionale Croato «Ivan pl. Zajc» Fiume – Rijeka

ore 20:00

Piazza Duomo - Cividale del Friuli (UD)

The Big Tartini Band

Klaus Gesing, direttore

Luka Carli, Manuele Savron, Giovanna Mastella (sax contralti); Giacobi Giorgio, Stefano Salmaso (sax tenori); Leonardo Ottaviani (sax baritono); Flavio Zanuttini, Robert Mikuljan, Francesco Ivone, Pizzignach Corrado (trombe); Alice Gaspardo, Gianluca Antonini, Igor Ciuffarin (tromboni); Giulio Balbi (trombone basso); Astrid Kuljanic, Kristina Frandolic, Elisa Rosignoli (voci); Marco Germini, Francesco De Luisa, Giulio Scaramella, Alessandro Vodopivec (piano); Zoran Majstorovic, Marco Bolfelli (chitarre); Sebastian Piovesan (bass); Alberto Zenarolla (drums)

Programma

Cute, Neal Hefti

Aces & Faces, Buck Clayton

Just in Time, Jule Styne, Betty Comden & Adolphe Green

The Lady is a Tramp, Richard Rogers & Lorenz Hart

Rootin‘ 2012, Klaus Gesing

Balun, Zoran Maijstorovic

Funky Feeling, Sebastian Piovesan

Fantasy (by Earth,Wind & Fire), Maurice White, Vendine White, Eddie del Barrio

Lament, Maria Schneider

Spiral, Francesco de Luisa

Spain, Chick Corea

ore 23:00

Corte San Francesco - Cividale del Friuli (UD)

The Quicksilvers

Robert Mikuljan (tromba), Giorgio Giacobbi (sax tenore), Stefano Salmaso (sax tenore), Marco Bolfelli (chitarra), Paolo Ius (chitarra), Mitsugu Harada (contrabbasso), Gianluca Moro (batteria)

Strollin’, Horace Silver

Senor Blues, Horace Silver

Peace, Horace Silver

Nica’s Dream, Horace Silver

Gemini, Jimmy Heath

Bright Mississippi, Thelonious Monk

For Harry Carney, Charles Mingus

