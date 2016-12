MùM e Ane Brun in esclusiva italiana a Sexto’nplugged 2013

Sesto al Reghena (PN) - Venerdì 19 luglio, Sexto 'Nplugged 2013, prosegue con una doppia esclusiva italiana, i concerti dei Mùm, band di punta nell’attuale panorama dell’elettronica pop, folk e strumentale, e la deliziosa e delicata voce di Ane Brun.

I Mùm sono sinonimo di delicate atmosfere minimali e sofisticate. Melodie di raffinata dolcezza, naturalezza e semplicità che si intersecano con una sofisticata ricerca sonora. Riconosciuto a livello mondiale, il collettivo islandese nasce nel 1998 ad opera di quattro menti dal background diverso e contrastante, ma che contribuisce a creare quella miscela di beat ispirati alla scena elettronica berlinese con suoni strumentali, vintage e provenienti dalla musica classica. Il primo album, Yesterday Was Dramatic, Today Is Ok, è un debutto folgorante per le nuove sonorità di cui la band è capace. Il secondo disco, Finally We Are No One, esce nel 2002 per la rinomata Fac Cat Records, sia in islandese che in inglese, ed è prodotto da Valgeir Sigurdsson (già all’opera con Bjork e Sigur Ros). Il successivo Summer Make Good esce nel 2004 e segna un risvolto pop della band, che, nel frattempo, ha subito cambi di formazione. Nel 2007 esce Go Go Smear The Poison Ivy: il sound è corposo e sicuro, complice anche l’ingresso di nuovi componenti, tra cui Olof Arnalds. L’ultimo disco di studio risale al 2009 (Sing Along To Songs You Don’t Know) attraverso l’etichetta Morr Music, la stessa che ha poi pubblicato lo scorso anno Early Birds, una raccolta delle primissime incisioni della band, con rarità e demo registrate tra il 1998 ed il 2000. Il collettivo islandese è al lavoro sul sesto di studio, la cui uscita è prevista per il 2013.

Sono passati dieci anni da quando Ane Brun si fa conoscere al di fuori dei suoi confini natali, la Norvegia. Spending Time With Morgan è infatti il primo lavoro di studio della giovane e talentuosa artista. Dopo un lungo ed estenuante tour, nel 2005 Ane Brun pubblica ben due dischi, A Temporary Dive (con il quale vince il prestigioso Best Female Artist ai Norwegian Grammy Awards) e Duets, a cui seguono altri tour mondiali da cui ha vita Live In Scandinavia. Nel 2008 è la volta di Changing Of The Seasons, nuovo album di studio che vede la collaborazione di Valgeir Sigurdsson alla produzione. Il disco schizza immediatamente al n.1 delle classifiche di vendita in Norvegia e in Svezia. Successivamente Ane Brun viene chiamata da Peter Gabriel ed Ani Di Franco che le chiedono di andare in tour con loro. L’anno trascorso in giro per il mondo permette alla giovane songwriter pop di comporre nuove canzoni, che finiscono in It All Starts With One (2011). In occasione dei dieci anni di carriera esce quest’anno Songs 2003-2013, una raccolta delle canzoni più popolari dell’artista in versione live, qualche rarità e pezzi nuovi.

Sexto’nplugged 2013

Venerdì 19 luglio, ore 21:15

apertura porte ore 20.00

Piazza Castello 4 - Sesto al Reghena (PN)

MùM (unica data italiana)

Ane Brun (unica data italiana)

Biglietti: 15 Euro + diritti di prevendita

